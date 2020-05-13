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СМИ расследовали, кто именно задействован в коррупционной схеме в строительной отрасли и как она работает

Киев • УНН

 • 16674 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время пандемии COVID-19 в строительной отрасли продолжается коррупционный шабаш под руководством Александра Сергиенко и под прикрытием Андрея Клочко и Сергея Кучера. Об этом говорится в расследовании СМИ.

СМИ расследовали, кто именно задействован в коррупционной схеме в строительной отрасли и как она работает

“Мы раскроем тайны механизма коррупции в ГАСИ, каждого участника и его роль в нем. Начнем с свадебного генерала — Юрия Васильченко. Сейчас он — председатель Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ). Его назначение — это результат договоренностей экс-функционеров ГАСИ Сергея Кучера и Александра Сергиенко, до сих пор сохраняют контроль над ведомством, с его бывшим руководителем Алексеем Кудрявцевым и председателем Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народным депутатом Украины от партии „Слуга народа“ Андреем Клочко. Наивная преданность Васильченко за небольшие „месячные бонусы“ сделали его „свадебным генералом“ на банкете коррупции в строительной сфере”, — говорится в материале.

Там также упоминается и и.о. председателя ГАСИ и председатель комиссии по ее ликвидации Богдан Федоренко.

“Он выполняет ключевую роль „светофора“: получая информацию от сети бэк-офисов по проплаченных объектов, определяет будущий положительный или отрицательный результат рассмотрения документов. Факультативно он зачищает ГАСИ от слишком умных коллег, с которыми неизбежно пришлось бы делиться, учитывая открытость этого схемаря. Практически ежедневно он выполняет почетную миссию по согласованию перечней объектов для положительных выводов. Передвигаясь по маршруту ГАСИ — Комитет ВРУ по вопросам строительства. Там его ждет известный нам помощник председателя этого комитета Андрея Клочко — Александр Сергиенко”, — сообщают СМИ.

Они также перечисляют других фигурантов схемы, среди которых директор Департамента ГАСК в Киевской области Алексей Башкиров, начальник отдела методологии и надзора за выдачей сертификатов готовности объектов к эксплуатации Александр Малышев, начальник отдела методологии ведения и администрирования единого реестра Департамента разрешительных процедур Михаил Цыбульский.

Для подписи разрешений и сертификатов, в Разрешительный департамент формально откомандирован начальник инспекционного отдела Департамента ГАСК в Киевской области Вадим Тищенко. Так же ставит подпись на документах, исходящих из бэк-офиса главный инспектор строительного надзора отдела методологии и надзора за осуществлением декларативных процедур Департамента разрешительных процедур Руслан Сабодаш

“За ширмой реформ скрывается настоящий хозяин системы сбора „налога на строительство “- экс-начальник Управления разрешительных процедур ГАСИ Александр Сергиенко. Этот „паразит коррупции“ нашел себе нового хозяина в Зе-команде в виде председателя профильного комитета ВРУ народного депутата Украины от партии „Слуга народа“ Андрея Клочко. Должность помощника председателя комитета, подарила звездный час и „второе пришествие“ Александру Сергиенко. Не очень опытного в этой области молодого депутата было легко очаровывать идеями „правильных“ реформ вместе с существованием „небольших“ прибыльных схем. А вот с кем на самом деле приходится делиться, так это с реликтовым коррупционером Сергеем Кучером. Он, имея в настоящее время тесные связи в Офисе президента, обеспечивает защиту схемы Сергиенко от внимания правоохранительных и антикоррупционных органов”, — резюмируется в статье.

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