ЗМІ розкрили плани на коронацію принца Чарльза та Камілли

Деталі

Ця новина з’явилася після того, як з’ясувалося, що “щире бажання” королеви полягає в тому, щоб Камілла була коронована як королева-консорт, коли Чарльз вступить на престол — востаннє така честь була надана у 1937 році, коли мати королеви сиділа поруч із королем Георгом VI.

Королева Єлизавета II була коронована в 1953 році, що на той момент було однією з найвидовищніших і найдорожчих церемоній, будь-коли бачених. Наступна коронація буде набагато дешевшою та скромною.

Джерело, що говорило з Daily Mail, докладно розповіло про плани коронації. Стверджується, що церемонія буде “коротшою, швидшою, меншою, дешевшою і більш представницькою для різних громадських груп і конфесій”.

Окрім того, це натякало на те, що будуть скороченння у всіх напрямках. “Я не здивуюсь, якщо врешті побачу тільки Чарльза та Каміллу, Кейт та Вільяма та їхніх дітей на балконі Букінгемського палацу”, - відзначило джерело.

Доповнення

Як зазначається, що це були важкі кілька місяців для королівської сім’ї, на тлі того, як багато різних проблем зі здоров’ям торкнулися королеви Єлизавети, і, зовсім недавно, принц Чарльз та Камілла отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Окрім того, як вказано, юридичні проблеми принца Ендрю — це "хмара", яка нависла над членами королівської сім’ї.

"Усі ці фактори, безсумнівно, відіграють свою роль, коли дійде до організації коронації. Масштабна подія явно не на карті, на тлі того, як Чарльз віддає перевагу більш стриманому початку життя королем", - пишуть автори статті.