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СМИ раскрыли планы на коронацию принца Чарльза и Камиллы

СМИ раскрыли планы на коронацию принца Чарльза и Камиллы

Киев • УНН

 • 45367 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Британский принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз, как стало известно, будут коронованы бок о бок на небольшой церемонии, когда наступит время. Британские СМИ узнали, что церемония будет скромнее, чем было раньше, пишет УНН со ссылкой на BHT.

Детали

Эта новость появилась после того, как выяснилось, что “искреннее желание” королевы состоит в том, чтобы Камилла была коронована как королева-консорт, когда Чарльз вступит на престол — в последний раз такая честь была оказана в 1937 году, когда мать королевы сидела рядом с королем Георгом VI.

Королева Елизавета II была коронована в 1953 году, что на тот момент было одной из самых зрелищных и дорогих церемоний, когда-либо виденных. Следующая коронация будет намного дешевле и более скромной.

Источник, говоривший с Daily Mail, подробно рассказал о планах коронации. Утверждается, что церемония будет “короче, быстрее, меньше, дешевле и более представительной для различных общественных групп и конфессий”.

Кроме того, это намекало на то, что будут сокращения по всем направлениям. “Я не удивлюсь, если в конце концов увижу только Чарльза и Камиллу, Кейт и Уильяма и их детей на балконе Букингемского дворца”, - отметил источник.

Дополнение

Как отмечается, это были тяжелые несколько месяцев для королевской семьи, на фоне того, как много различных проблем со здоровьем коснулись королевы Елизаветы, и, совсем недавно, принц Чарльз и Камилла получили положительный результат теста на COVID-19. Кроме того, как указано, юридические проблемы принца Эндрю — это "облако", которое нависло над членами королевской семьи.

"Все эти факторы, несомненно, играют свою роль, когда дойдет до организации коронации. Масштабное событие явно не на карте, на фоне того, как Чарльз отдает предпочтение более сдержанному началу жизни в качестве короля", - пишут авторы статьи.

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