ЗМІ: у результаті вибухотехнічної експертизи уламків ТУ-154 версію теракту повністю виключили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Росії завершилася вибухотехнічна експертиза, витягнутих з дна Чорного моря уламків літака Ту-154. Слідів кримінального вибуху на борту літака або його бойової поразки ракетою, експерти не виявили. Таким чином, припущення про теракт аргументовано виключено зі списку можливих причин катастрофи, передає УНН з посиланням на “Комерсант”.
Експертам-вибухотехнікам з НДІ ФСБ РФ військові слідчі доручили в першу чергу перевірити витягнуті з води багаж, крісла та шматки внутрішньої обшивки фюзеляжу на наявність слідів вибухівки. Крім того, фахівці повинні були оцінити специфіку пошкоджень конструкцій літака, на яких вибухова хвиля від закладеної в салоні бомби залишає характерні розриви з загнутими назовні краями.
Жодного чинника, який хоча б побічно свідчив на користь теракту або обстрілу з землі, експерти не виявили.
Дати точну відповідь щодо причин аварії зможуть тільки військово-авіаційні експерти, які зайняті аналізом інформації, отриманої з параметричного і мовного самописців Ту-154. Останні не виключають, що помилкам льотчиків могли посприяти і якісь виниклі при зльоті технічні проблеми.