СМИ: в результате взрывотехнической экспертизы обломков Ту-154 версию теракта полностью исключили

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Киев • УНН

 • 7840 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В России завершилась взрывотехническая экспертиза, извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154. Следов уголовного взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой, эксперты не обнаружили. Таким образом, предположение о теракте аргументировано исключено из списка возможных причин катастрофы, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Экспертам-взрывотехникам с НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями.

Ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили.

Дать точный ответ о причинах аварии смогут только военно-авиационные эксперты, занятые анализом информации, полученной с параметрического и речевого самописцев Ту-154. 

 

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