ЗМІ: п'ятьох бійців пешмерга випадково вбили у нальоті на РПК в Іраку

Як зазначається, це сталося під час турецького повітряного нальоту на позиції бойовиків "Робітничої партії Курдистану" неподалік.

Нагадаємо, 25 квітня у генштабі ЗС Туреччини повідомили, що в результаті операції, проведеної ВПС Туреччини в районі гори Синджар на півночі Іраку і в районі гори Карачок на північному сході Сирії, були знищені об'єкти бойовиків "Робітничої партії Курдистану".