ЗМІ: п'ятьох бійців пешмерга випадково вбили у нальоті на РПК в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. П'ятьох іракських курдських бійців пешмерга були помилково вбиті у вівторок на півночі Іраку. Про це з посиланням на курдські джерела повідомляє Reuters, передає УНН.
Як зазначається, це сталося під час турецького повітряного нальоту на позиції бойовиків "Робітничої партії Курдистану" неподалік.
Нагадаємо, 25 квітня у генштабі ЗС Туреччини повідомили, що в результаті операції, проведеної ВПС Туреччини в районі гори Синджар на півночі Іраку і в районі гори Карачок на північному сході Сирії, були знищені об'єкти бойовиків "Робітничої партії Курдистану".