СМИ: пять бойцов пешмерга случайно убили в налете на РПК в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Пять иракских курдских бойцов пешмерга были ошибочно убиты во вторник на севере Ирака. Об этом со ссылкой на курдские источники сообщает Reuters, передает УНН.
Как отмечается, это произошло во время турецкого воздушного налета на позиции боевиков "Рабочей партии Курдистана" неподалеку.
Напомним, 25 апреля в генштабе ВС Турции сообщили, что в результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, были уничтожены объекты боевиков "Рабочей партии Курдистана".