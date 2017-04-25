СМИ: пять бойцов пешмерга случайно убили в налете на РПК в Ираке

Как отмечается, это произошло во время турецкого воздушного налета на позиции боевиков "Рабочей партии Курдистана" неподалеку.

Напомним, 25 апреля в генштабе ВС Турции сообщили, что в результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, были уничтожены объекты боевиков "Рабочей партии Курдистана".