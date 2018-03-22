ЗМІ: проти Саркозі у Франції порушили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Проти екс-президента Франції Ніколя Саркозі порушили провадження, звинувачуючи його в низці правопорушень, про що повідомили джерела, причетні до слідства. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
Серед іншого колишньому господарю Єлисейського палацу закидають "пасивну корупцію", незаконне фінансування власної передвиборчої кампанії та приховування коштів.
Обвинувачення стосуються ймовірної фінансової афери 2007 року, коли Н.Саркозі було обрано президентом Франції, з грошима тодішнього уряду Лівії на чолі з Муаммаром Каддафі. Політику зокрема закидають, що його передвиборний штаб отримував фінансову підтримку з боку режиму тодішнього лівійського правителя. Слідство перевіряло версію про отримання екс-президентом 50 мільйонів євро на фінансування кампанії. Це - понад удвічі більше за дозволений тодішнім французьким законодавством ліміт витрат на передвиборну кампанію - 21 мільйон євро. Днями поліція провела допит Н.Саркозі у справі.
Розслідування в цій справі триває з 2013 року.