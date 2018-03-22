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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 602 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 26132 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 32818 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 78511 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 102727 просмотра

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СМИ: против Саркози во Франции открыли дело

СМИ: против Саркози во Франции открыли дело

Киев  •  УНН

 • 7900 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Против экс-президента Франции Николя Саркози открыли дело, обвиняя его в ряде преступлений, о чем сообщили источники, причастные к следствию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Среди прочего бывшего хозяина Елисейского дворца подозревают в "пассивной коррупции", незаконном финансировании своей предвыборной кампании и сокрытии средств.

Обвинение касаются возможной финансовой аферы 2007 года, когда Н.Саркози был избран президентом Франции, с деньгами тогдашнего правительства Ливии во главе с Муаммаром Каддафи. Политику в частности подозревают в том, что его предвыборный штаб получал финансовую поддержку со стороны режима тогдашнего ливийского правителя. Следствие проверяло версию о получении экс-президентом 50 миллионов евро на финансирование кампании. Это - более чем вдвое больше разрешенного тогдашним французским законодательством лимита расходов на предвыборную кампанию - 21 миллион евро. На днях полиция провела допрос Н.Саркози по делу.

Расследование по этому делу продолжается с 2013 года.

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