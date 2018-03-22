СМИ: против Саркози во Франции открыли дело
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Против экс-президента Франции Николя Саркози открыли дело, обвиняя его в ряде преступлений, о чем сообщили источники, причастные к следствию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
Среди прочего бывшего хозяина Елисейского дворца подозревают в "пассивной коррупции", незаконном финансировании своей предвыборной кампании и сокрытии средств.
Обвинение касаются возможной финансовой аферы 2007 года, когда Н.Саркози был избран президентом Франции, с деньгами тогдашнего правительства Ливии во главе с Муаммаром Каддафи. Политику в частности подозревают в том, что его предвыборный штаб получал финансовую поддержку со стороны режима тогдашнего ливийского правителя. Следствие проверяло версию о получении экс-президентом 50 миллионов евро на финансирование кампании. Это - более чем вдвое больше разрешенного тогдашним французским законодательством лимита расходов на предвыборную кампанию - 21 миллион евро. На днях полиция провела допрос Н.Саркози по делу.
Расследование по этому делу продолжается с 2013 года.