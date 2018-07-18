ЗМІ приписали Косюку "горіхові" дотації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Інформація деяких ЗМІ про те, що керівник агрохолдингу "МХП" Юрій Косюк володіє найбільшим експортером горіхів - компанією "Український волоський горіх" (УВГ) та претендує на дотації в розмірі 1 млн доларів не відповідає дійсності. Про це заявили в УВГ, передає УНН.
“Абсолютно ніякого зв’язку”, — повідомили в компанії і порадили всім, хто цікавиться, звернутися до офіційного реєстру власників компаній.
Там, зокрема, зазначено, що бенефіціарами УВГ є Олег Кононов та Ігор Тарасюк.
З останнім Косюк теоретично може бути в дружніх відносинах, про що сам неодноразово публічно заявляв. Однак при цьому він завжди спростовував будь-яке бізнес-партнерство з ним.
“Ігор Тарасюк мій близький друг. У нас немає спільного бізнесу або якихось загальних бізнес-проектів і ніколи не було”, - заявляв Косюк.
Що стосується дотацій Косюка, то цього року максимум, на що може претендувати “МХП”, — це компенсація за будівництво нових тваринницьких комплексів, відповідно до затвердженої МінАПК держпрограми, стверджують експерти. Про суми відшкодування поки говорити складно, додають вони, у будь-якому разі, вони будуть значно меншими, ніж минулого року, оскільки вагому їх частину заберуть собі зернотрейдери.
Раніше ЗМІ повідомляли, що найбільшим одержувачем дотацій в цьому році може стати компанія депутата Віталія Хомутинника “Кернел”, яка претендує на 10 млрд грн з бюджету країни.