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ЗМІ приписали Косюку "горіхові" дотації

ЗМІ приписали Косюку "горіхові" дотації

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Інформація деяких ЗМІ про те, що керівник агрохолдингу "МХП" Юрій Косюк володіє найбільшим експортером горіхів - компанією "Український волоський горіх" (УВГ) та претендує на дотації в розмірі 1 млн доларів не відповідає дійсності. Про це заявили в УВГ, передає УНН.

“Абсолютно ніякого зв’язку”, — повідомили в компанії і порадили всім, хто цікавиться, звернутися до офіційного реєстру власників компаній.

Там, зокрема, зазначено, що бенефіціарами УВГ є Олег Кононов та Ігор Тарасюк.

З останнім Косюк теоретично може бути в дружніх відносинах, про що сам неодноразово публічно заявляв. Однак при цьому він завжди спростовував будь-яке бізнес-партнерство з ним.

“Ігор Тарасюк мій близький друг. У нас немає спільного бізнесу або якихось загальних бізнес-проектів і ніколи не було”, - заявляв Косюк.

Що стосується дотацій Косюка, то цього року максимум, на що може претендувати “МХП”, — це компенсація за будівництво нових тваринницьких комплексів, відповідно до затвердженої МінАПК держпрограми, стверджують експерти. Про суми відшкодування поки говорити складно, додають вони, у будь-якому разі, вони будуть значно меншими, ніж минулого року, оскільки вагому їх частину заберуть собі зернотрейдери.

Раніше ЗМІ повідомляли, що найбільшим одержувачем дотацій в цьому році може стати компанія депутата Віталія Хомутинника “Кернел”, яка претендує на 10 млрд грн з бюджету країни.

Українські Національні Новини

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