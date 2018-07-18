СМИ приписали Косюку “ореховые” дотации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Информация некоторых СМИ о том, что руководитель агрохолдинга "МХП" Юрий Косюк владеет крупнейшим экспортером орехов — компанией “Украинский грецкий орех” (УГО) и претендует на дотации в размере 1 млн долларов не соответствует действительности. Об этом заявили в УГО, передает УНН.
“Абсолютно никакой связи”, — сообщили в компании и посоветовали всем интересующимся обратиться к официальному реестру собственников компаний.
Там в частности указано, что бенефициарами УГО являются Олег Кононов и Игорь Тарасюк.
С последним Косюк теоретически может находится в дружественных отношениях, о чем сам неоднократно публично заявлял. Однако при этом он всегда опровергал какое-либо бизнес-партнерство с ним.
“Игорь Тарасюк мой близкий друг. У нас нет совместного бизнеса или каких-то общих бизнес-проектов и никогда не было”, — заявлял Косюк.
Что касается дотаций Косюка, то в этом году максимум, на что может претендовать “МХП”, — это компенсация за строительство новых животноводческих комплексов, согласно утвержденной МинАПК госпрограмме, утверждают эксперты. О суммах возмещения пока говорить сложно, добавляют они, во всяком случае, они будут значительно меньше, чем в прошлом году, поскольку весомую их часть заберут себе зернотрейдеры.
Ранее СМИ сообщали, что крупнейшим получателем дотаций в этом году может стать компания депутата Виталия Хомутынника “Кернел”, которая претендует на 10 млрд грн из бюджета страны.