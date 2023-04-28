ЗМІ: президента Сербії Вучича терміново госпіталізували до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президента Сербії Александара Вучича, за повідомленнями белградських ЗМІ, терміново госпіталізували до лікарні, пише УНН з посиланням на Dnevni list Danas.
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Як повідомляє B92.net, цю інформацію їм неофіційно підтвердили.
Вучич потрапив до лікарні, але не Військово-медичної академії (VMA), про що писали в соціальних мережах, де публікували різну дезінформацію про стан здоров'я президента Сербії, зазначає цей портал.
Віце-президент Народних зборів Сербії від SNS Сандра Божич надіслала повідомлення підтримки Александру Вучичу в Twitter.
"Повна підтримка президента Вучича! Ми знаємо, що він не шкодує себе, що він живе і дихає для Сербії!" - написала Божич.
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