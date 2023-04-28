СМИ: президента Сербии Вучича срочно госпитализировали в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президента Сербии Александара Вучича, по сообщениям белградских СМИ, срочно госпитализировали в больницу, пишет УНН со ссылкой на Dnevni list Danas.
Детали
Как сообщает B92.net, эту информацию им неофициально подтвердили.
Вучич попал в больницу, но не Военно-медицинской академии (VMA), о чем писали в социальных сетях, где публиковали различную дезинформацию о состоянии здоровья президента Сербии, отмечает этот портал.
Вице-президент Народного собрания Сербии от SNS Сандра Божич отправила сообщение поддержки Александру Вучичу в Twitter.
"Полная поддержка президента Вучича! Мы знаем, что он не жалеет себя, что он живет и дышит для Сербии!" - написала Божич.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган отменил публичные мероприятия на сегодняшний день: накануне ему стало плохо во время телеинтервью