ЗМІ: прем'єр-міністр Пакистану закликав керівництво Індії до діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан закликав керівництво Індії подолати наявні суперечності шляхом діалогу, включаючи кашмірське питання. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Chicago Tribune.
“Кращий спосіб побороти бідність і підвищити рівень життя населення на субконтиненті — вирішити наші проблеми і перейти до діалогу, — заявив Імран Хан. — Для руху вперед ми повинні почати діалог і вирішити всі наші спірні питання, включаючи проблему Кашміру”.
Територія древнього князівства Кашмір залишається предметом суперечки між Індією і Пакистаном з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. Через Кашмір відбулися дві з трьох індо-пакистанських воєн. На даний момент в Кашмірі немає державного кордону: його територію розділяє Лінія контролю. В індійській частині активно діють угруповання, які виступають за відділення від країни, Нью-Делі постійно звинувачує Ісламабад в підтримці терористів, Пакистан відкидає ці звинувачення.
17 серпня Імран Хан був обраний новим главою уряду Пакистану за підсумками голосування в Національній асамблеї (нижній палаті парламенту) країни. Його кандидатуру підтримали 176 з 272 депутатів. Основний суперник 65-річного Імрана Хана лідер опозиційної партії Пакистанська мусульманська ліга (фракція Наваза, ПМЛ-Н) Шебхаз Шаріф — набрав 96 голосів.
Як повідомляв УНН, МЗС радить українцям уникати подорожей до Індії.