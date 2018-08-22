СМИ: премьер-министр Пакистана призвал руководство Индии к диалогу

“Лучший способ побороть бедность и повысить уровень жизни населения на субконтиненте — решить наши проблемы и перейти к диалогу, — заявил Имран Хан. — Для движения вперед мы должны начать диалог и решить все наши спорные вопросы, включая проблему Кашмира”.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира произошли две из трех индо-пакистанских войн. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны, Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

17 августа Имран Хан был избран новым главой правительства Пакистана по итогам голосования в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) страны. Его кандидатуру поддержали 176 из 272 депутатов. Основной соперник 65-летнего Имрана Хана лидер оппозиционной партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н) Шебхаз Шариф — набрал 96 голосов.

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