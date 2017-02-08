ЗМІ: пов'язані з "ІД" хакери атакували сайти системи охорони здоров'я Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Хакери, пов’язані з радикальним угрупуванням “Ісламська держава” здійснили кібератаку на сайти національної системи охорони здоров’я Великої Британії, передає УНН з посиланням на Independent.
За даними видання, члени радикального угруповання з Тунісу Tunisian Fallaga Team, заявили, що кібератака була проведена у відповідь на агресію Заходу на Близькому Сході, і розмістили на атакованих сайтах кадри насильства, зроблені під час бойових дій в Сирії.
Повідомляється, що шість сайтів були атаковані три тижні тому. Деталі кібератаки не розголошуються з міркувань безпеки.