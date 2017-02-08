СМИ: связанные с "ИГ" хакеры атаковали сайты системы здравоохранения Великобритании

По данным издания, члены радикальной группировки из Туниса Tunisian Fallaga Team, заявили, что кибератака была проведена в ответ на агрессию Запада на Ближнем Востоке, и разместили на атакованных сайтах кадры насилия, сделанные во время боевых действий в Сирии.

Сообщается, что шесть сайтов были атакованы три недели назад. Детали кибератаки не разглашаются из соображений безопасности.