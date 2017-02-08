СМИ: связанные с "ИГ" хакеры атаковали сайты системы здравоохранения Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Хакеры, связанные с радикальной группировкой "Исламское государство" совершили кибератаки на сайты национальной системы здравоохранения Великобритании, передает УНН со ссылкой на Independent.
По данным издания, члены радикальной группировки из Туниса Tunisian Fallaga Team, заявили, что кибератака была проведена в ответ на агрессию Запада на Ближнем Востоке, и разместили на атакованных сайтах кадры насилия, сделанные во время боевых действий в Сирии.
Сообщается, что шесть сайтов были атакованы три недели назад. Детали кибератаки не разглашаются из соображений безопасности.