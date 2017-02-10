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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ повідомили про кібератаку на МЗС Італії, що може бути пов'язана із РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Британська газета Guardian повідомила з посиланням на неназвані джерела про хакерську атаку на МЗС Італії в 2016 році, яка нібито могла бути пов'язана з Росією, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

ЗМІ повідомили про кібератаку на МЗС Італії, що може бути пов'язана із РФ

Чиновник, з яким розмовляли журналісти британського видання, цю інформацію не підтвердив. Ніяких доказів причетності Росії до кібератаки на МЗС надано не було.

За даними джерела газети, навесні 2016 року системи МЗС Італії піддалися атаці хакерів, яка тривала понад чотири місяці, перш ніж була помічена. Цю інформацію підтвердив італійський чиновник, зазначивши, однак, що атака не привела до якихось відчутних наслідків. Як пише газета, два джерела, знайомих з ситуацією, стверджують, що атака могла бути пов'язана з Росією.

Відзначається також, що прем'єр Італії Паоло Джентілоні, який на момент атаки займав пост глави МЗС, не постраждав в результаті неї, так як, за словами джерела, не користувався електронною поштою.

Прокуратура Риму проводить розслідування за фактом кібератаки.

Раніше Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю Reuters заявив, що кібератаки Російської Федерації є частиною її глобальної гібридної війни.

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