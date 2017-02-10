СМИ сообщили о кибератаке на МИД Италии, которая может быть связана с РФ

Чиновник, с которым разговаривали журналисты британского издания, эту информацию не подтвердил. Никаких доказательств причастности России к кибератакам на МИД предоставлено не было.

По данным источника газеты, весной 2016 года системы МИД Италии подверглись атаке хакеров, которая длилась более четырех месяцев, прежде чем была замечена. Эту информацию подтвердил итальянский чиновник, отметив, однако, что атака не привела к каким-то ощутимым последствиям. Как пишет газета, два источника, знакомых с ситуацией, утверждают, что атака могла быть связана с Россией.

Отмечается также, что премьер Италии Паоло Джентилони, который на момент атаки занимал пост главы МИД, не пострадал в результате нее, так как, по словам источника, не пользовался электронной почтой.

Прокуратура Рима проводит расследование по факту кибератаки.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко в интервью Reuters заявил, что кибератаки Российской Федерации являются частью ее глобальной гибридной войны.