ЗМІ повідомили про бажання Трампа перефарбувати "борт номер один" в триколор
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп вирішив змінити забарвлення президентського авіалайнера (Air Force One) з біло-синього на біло-синьо-червоне, повідомляє УНН з посиланням на видання Axios.
На думку глави держави, зараз “борт номер один” має “забарвлення Жаклін Кеннеді” (американські президенти літають на біло-синіх літаках вже 55 років), він же хоче зробити його “більш американським” Видання підкреслює, що зміни забарвлення можуть викликати тертя з керівництвом ВПС США, до відання яких відноситься борт номер один
Крім того, Axios з’ясувало, що Трамп хоче внести деякі зміни в обстановку президентського Boeing 757: так, він має намір розширити ванну, яка, на його погляд, не досить широка.
Трамп уже не в перший раз хоче модернізувати лайнер глави держави. Так, в грудні в грудні 2017 року компанія Boeing отримала контракт на 23,6 млн доларів щоб замінити два з п’яти холодильників літака, які працюють з 1990 року. Однак на початку липня 2018 року ВВС США скасували цей контракт.
Президентський Boeing 757 вміщує 43 пасажири. У ньому розташовані спальня, ванна кімната, їдальня та конференц-зал.
Як повідомляв УНН, помічник Трампа з законотворчої діяльності пішов у відставку.