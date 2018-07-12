ЗМІ повідомили про бажання Трампа перефарбувати "борт номер один" в триколор

На думку глави держави, зараз “борт номер один” має “забарвлення Жаклін Кеннеді” (американські президенти літають на біло-синіх літаках вже 55 років), він же хоче зробити його “більш американським” Видання підкреслює, що зміни забарвлення можуть викликати тертя з керівництвом ВПС США, до відання яких відноситься борт номер один

Крім того, Axios з’ясувало, що Трамп хоче внести деякі зміни в обстановку президентського Boeing 757: так, він має намір розширити ванну, яка, на його погляд, не досить широка.

Трамп уже не в перший раз хоче модернізувати лайнер глави держави. Так, в грудні в грудні 2017 року компанія Boeing отримала контракт на 23,6 млн доларів щоб замінити два з п’яти холодильників літака, які працюють з 1990 року. Однак на початку липня 2018 року ВВС США скасували цей контракт.

Президентський Boeing 757 вміщує 43 пасажири. У ньому розташовані спальня, ванна кімната, їдальня та конференц-зал.

Як повідомляв УНН, помічник Трампа з законотворчої діяльності пішов у відставку.