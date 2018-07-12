СМИ сообщили о желании Трампа перекрасить "борт номер один" в триколор
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп решил изменить расцветку президентского авиалайнера (Air Force One) с бело-синей на бело-сине-красную, сообщает УНН со ссылкой на издание Axios.
По мнению главы государства, сейчас “борт номер один” имеет “расцветку Жаклин Кеннеди” (американские президенты летают на бело-синих самолетах уже 55 лет), он же хочет сделать его "более американским".Издание подчеркивает, что изменения расцветки могут вызвать трения с руководством ВВС США, к ведению которых относится борт номер один
Кроме того, Axios выяснило, что Трамп хочет внести некоторые изменения в обстановку президентского Boeing 757: так, он намерен расширить ванную, которая, на его взгляд, не достаточно широка.
Трамп уже не в первый раз хочет модернизировать лайнер главы государства. Так, в декабре в декабре 2017 года компания Boeing получила контракт на 23,6 млн долларов чтобы заменить два из пяти холодильников самолета, которые работают с 1990 года. Однако в начале июля 2018 года ВВС США отменили этот контракт.
Президентский Boeing 757 вмещает 43 пассажира. В нем расположены спальня, ванная комната, столовая и конференц-зал.
Как сообщал УНН, помощник Трампа по законотворческой деятельности ушел в отставку.