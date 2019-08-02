ЗМІ повідомили деталі двох санкційних заходів США проти Росії

“Опублікований Білим домом в четвер указ заборонив надання кредитів або іншої допомоги Росії з боку міжнародних фінансових інститутів і заборонив більшу частину позик російському уряду з боку американських банків”, — йдеться в статті.

Спочатку передбачалося, що Трамп повинен вибрати три з шести санкційних заходів. Чи ввів він якісь інші обмеження, поки не відомо.

Public Pool (портал, на якому розміщуються повідомлення, які прес-служба Білого дому висилає своєму журналістському пулу; створений медіакорпорацією Gizmodo Media Group) опублікував текст указу Трампа.

Цей документ вносить поправки в указ № 12938 від 1994 року, в якому перераховані заходи, які США можуть ввести, в разі якщо інша країна поширила зброю масового ураження. Указ перерозподіляє повноваження Мінфіну і Держдепартаменту в області введення санкцій.

У документі говориться, що міністр фінансів, проконсультувавшись з державним секретарем, повинен зробити наступні кроки, “коли необхідно”:



Перешкоджати наданню “будь-якої позики або фінансової чи технічної допомоги з боку міжнародних інститутів щодо цієї країни”;



Заборонити банкам США надавати будь-які позики або кредити “уряду цієї країни”. Виняток робиться для позик, виділених для покупки продовольства “або інших сільськогосподарських товарів або продуктів”.



Ці ж два заходи The New York Times називає новими санкціями проти Росії. Однак в документі, опублікованому Public Pool, Росія не згадується. При цьому раніше повідомлялося, що президент США повинен був вибрати як мінімум три санкції.

Блокування міжнародної допомоги і заборона кредитувати російську владу — обмеження, що носять символічний характер. Президент США може також знизити статус дипломатичних відносин, заборонити експорт товарів до Росії, заборонити імпорт з Росії, закрити повітряне сполучення для державних перевізників.

Як повідомляв УНН, Трамп ввів нові санкції проти Росії у справі Скрипалів.