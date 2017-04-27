ЗМІ: потужний вибух прогримів поблизу аеропорту Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Потужний вибух прогримів у безпосередній близькості до міжнародного аеропорту в сирійські столиці Дамаску. Про це повідомляє ліванський телеканал Al Mayadeen, передає УНН.
Вибух було чутно рано вранці в четвер.
Після вибуху, причини якого наразі невідомі, сталася пожежа, повідомив телеканал з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.
Як зазначається з посиланням на дані опозиції в Дамаску, ракета влучила у склад з боєприпасами і в авіабазу ВПС поблизу.
Нагадаємо, внаслідок хіматаки в місті Хан-Шейхун у Сирії загинули щонайменше 84 людини.