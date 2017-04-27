СМИ: мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Мощный взрыв прогремел в непосредственной близости от международного аэропорта в сирийской столице Дамаске. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, передает УНН.
Взрыв был слышен рано утром в четверг.
После взрыва, причины которого пока неизвестны, произошел пожар, сообщил телеканал со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
Как отмечается со ссылкой на данные оппозиции в Дамаске, ракета попала в склад с боеприпасами и в авиабазу ВВС поблизости.
Напомним, в результате химатакы в городе Хан-Шейхун в Сирии погибли по меньшей мере 84 человека.