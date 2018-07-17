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ЗМІ: посольство в Єрусалимі обійдеться США у сто разів дорожче

ЗМІ: посольство в Єрусалимі обійдеться США у сто разів дорожче

Київ • УНН

 • 6899 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. США витратять на будівництво нового посольства в Єрусалимі 21,2 мільйона доларів. Ця сума перевищує запланований бюджет в сто разів, передає УНН з посиланням на The Times of Israel.

Фірма Desbuild Limak D&K, що базується в штаті Меріленд, отримала контракт на 21,2 мільйона доларів на розробку та створення "комплексних оновлень безпеки" в посольстві, повідомляє видання, посилаючись на офіційні документи, оприлюднені цього тижня місцевими ЗМІ.

Раніше президент США Дональд Трамп висловлював припущення, що зведення будівлі буде коштувати близько 250 тисяч доларів.

Зазначається, що США вже витратили 335 тисяч 402 долара на реконструкцію посольства - колишнього консульства - перед його відкриттям в травні.

Як повідомляв УНН, Трамп попросив американського посла в Ізраїлі Девіда Фрідмана не економити на будівництві нової будівлі посольства США в Єрусалимі.

Нагадаємо, Дональд Трамп 6 грудня минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і початок підготовки до перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. Пізніше екс-держсекретар Рекс Тіллерсон припустив, що це станеться “не раніше як через три роки, хоча і це досить оптимістично”.

14 травня в Єрусалимі відбулася урочиста церемонія відкриття посольства США, що призвело до різкого посилення масових протестів палестинців. У зіткненнях з ізраїльськими солдатами на кордоні Ізраїлю з сектором Гази було вбито понад 60 палестинців, що під час зіткнень постраждали понад 2,7 тис. осіб.

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