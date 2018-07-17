СМИ: посольство в Иерусалиме обойдется США в сто раз дороже
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. США потратят на строительство нового посольства в Иерусалиме 21,2 миллиона долларов. Эта сумма превышает запланированный бюджет в сто раз, передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Фирма Desbuild Limak D&K, базирующаяся в штате Мэриленд, получила контракт на 21,2 миллиона долларов на разработку и создание "комплексных обновлений безопасности" в посольстве, сообщает издание, ссылаясь на официальные документы, обнародованные на этой неделе местными СМИ.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывал предположение, что возведение здания будет стоить около 250 тысяч долларов.
Отмечается, что США уже потратили 335 тысяч 402 доллара на реконструкцию посольства - бывшего консульства - перед его открытием в мае.
Как сообщал УНН, Трамп попросил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана не экономить на строительстве нового здания посольства США в Иерусалиме.
Напомним, Дональд Трамп 6 декабря прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Позже экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон предположил, что это произойдет "не ранее чем через три года, хотя и это достаточно оптимистично".
14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля с сектором Газа были убиты более 60 палестинцев, во время столкновений пострадали более 2,7 тыс. человек.