ЗМІ: Посол Франції у Білорусі покинув країну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Посла Франції було наказано вивезти з Білорусі і він уже покинув країну. Про це пише французьке інформаційне агентство AFP, передає УНН.
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Не сказано, чому посла Ніколаса де Буйєна де Лакоста було відкликано. Білоруський МЗС зажадав, щоб посол виїхав до 18 жовтня. Білоруські ЗМІ повідомляли, що Мінськ відкликав свого посла в Парижі Ігоря Фесенка.
Посол де Лакоста попрощався зі співробітниками та записав відеозвернення до білоруського народу, яке завтра вранці з'явиться на сайті дипломатичного представництва.
Згідно з повідомленнями білоруських ЗМІ, Ніколя де Лакоста так і не зустрівся з Олександром Лукашенком, аби передати йому копії вірчих грамот.
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Відносини між країнами-членами ЄС та Білоруссю були на низькому рівні з тих пір, як президент Олександр Лукашенко минулого року переміг на повторних виборах в опитуванні, яке, за словами опозиції, було сфальсифіковано, і розправилося з опозицією, затримавши всіх її провідних діячів або загнавши їх у заслання.
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