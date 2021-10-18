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ЗМІ: Посол Франції у Білорусі покинув країну

ЗМІ: Посол Франції у Білорусі покинув країну

Київ • УНН

 • 24726 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Посла Франції було наказано вивезти з Білорусі і він уже покинув країну. Про це пише французьке інформаційне агентство AFP, передає УНН.

Деталі

Не сказано, чому посла Ніколаса де Буйєна де Лакоста було відкликано. Білоруський МЗС зажадав, щоб посол виїхав до 18 жовтня. Білоруські ЗМІ повідомляли, що Мінськ відкликав свого посла в Парижі Ігоря Фесенка.

Посол де Лакоста попрощався зі співробітниками та записав відеозвернення до білоруського народу, яке завтра вранці з'явиться на сайті дипломатичного представництва.

Згідно з повідомленнями білоруських ЗМІ, Ніколя де Лакоста так і не зустрівся з Олександром Лукашенком, аби передати йому копії вірчих грамот.

Додатково

Відносини між країнами-членами ЄС та Білоруссю були на низькому рівні з тих пір, як президент Олександр Лукашенко минулого року переміг на повторних виборах в опитуванні, яке, за словами опозиції, було сфальсифіковано, і розправилося з опозицією, затримавши всіх її провідних діячів або загнавши їх у заслання.

Нагадаємо

Посольство США в Білорусі відреагувало на вимогу режиму Олександра Лукашенка скоротити штат посольства США у Мінську до п’яти осіб

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