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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113616 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110500 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109220 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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СМИ: Посол Франции в Беларуси покинул страну

СМИ: Посол Франции в Беларуси покинул страну

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Посла Франции было приказано вывезти из Беларуси и он уже покинул страну. Об этом пишет французское информационное агентство AFP, передает УНН.

Детали

Не сказано, почему посла Николаса де Буйена где Лакоста было отозвано. Белорусский МИД потребовал, чтобы посол выехал до 18 октября. Белорусские СМИ сообщали, что Минск отозвал своего посла в Париже Игоря Фесенко.

Посол где Лакоста попрощался с сотрудниками и записал видеообращение к белорусскому народу, которое завтра утром появится на сайте дипломатического представительства.

Согласно сообщениям белорусских СМИ, Николя де Лакоста так и не встретился с Александром Лукашенком, чтобы передать ему копии верительных грамот.

Дополнительно

Отношения между странами-членами ЕС и Беларусью были на низком уровне с тех пор, как президент Александр Лукашенко прошлого года победил на повторных выборах в опросе, который, по словам оппозиции, были сфальсифицированы, и расправилось с оппозицией, задержав всех ее ведущих деятелей или загнав их в ссылку.

Напомним

Посольство США в Беларуси отреагировало на требование режима Александра Лукашенко сократить штат посольства США в Минске до пяти человек

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