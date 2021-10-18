СМИ: Посол Франции в Беларуси покинул страну
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Посла Франции было приказано вывезти из Беларуси и он уже покинул страну. Об этом пишет французское информационное агентство AFP, передает УНН.
Детали
Не сказано, почему посла Николаса де Буйена где Лакоста было отозвано. Белорусский МИД потребовал, чтобы посол выехал до 18 октября. Белорусские СМИ сообщали, что Минск отозвал своего посла в Париже Игоря Фесенко.
Посол где Лакоста попрощался с сотрудниками и записал видеообращение к белорусскому народу, которое завтра утром появится на сайте дипломатического представительства.
Согласно сообщениям белорусских СМИ, Николя де Лакоста так и не встретился с Александром Лукашенком, чтобы передать ему копии верительных грамот.
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Отношения между странами-членами ЕС и Беларусью были на низком уровне с тех пор, как президент Александр Лукашенко прошлого года победил на повторных выборах в опросе, который, по словам оппозиции, были сфальсифицированы, и расправилось с оппозицией, задержав всех ее ведущих деятелей или загнав их в ссылку.
Напомним
Посольство США в Беларуси отреагировало на требование режима Александра Лукашенко сократить штат посольства США в Минске до пяти человек