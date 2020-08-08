ЗМІ: Помпео вимагав у розмові з Лавровим припинити виплачувати талібам нагороду за вбивство солдат США

ukru
19 березня, 18:42 • 40047 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 86178 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92963 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113706 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120300 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117490 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152813 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125047 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Атака рф на Дніпропетровщину: поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані

Атака рф на Дніпропетровщину: поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані

19 березня, 16:17 • 24522 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 34434 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 39948 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 35240 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 35892 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 83288 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102738 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 84668 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 152812 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117494 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51802 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 59123 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107876 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126134 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125530 перегляди
Актуальне
ЗМІ: Помпео вимагав у розмові з Лавровим припинити виплачувати талібам нагороду за вбивство солдат США

ЗМІ: Помпео вимагав у розмові з Лавровим припинити виплачувати талібам нагороду за вбивство солдат США

Київ • УНН

 • 13685 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, в ході якої вимагав від Москви не виплачувати винагороди талібам за вбивства американських військовослужбовців. Про це з посиланням на джерела пише The New York Times, пише УНН.

За даними видання, ця телефонна розмова відбулася 13 липня. Як зазначає газета, це перший відомий випадок, коли адміністрація Білого дому на офіційному рівні звернулася до Росії через повідомлення про “виплати талібам”, про які раніше з посиланням на джерела в спецслужбах писали американські ЗМІ. Це суперечить офіційній позиції Білого дому, який називав подібні повідомлення містифікацією.

“У розмові про ці виплати пан Помпео ясно дав зрозуміти Лаврову, що існує „червона лінія“, і що США різко протестують проти існування такої програми, заявив чиновник, додавши, що держсекретар був в сказі від того, що спецслужби повідомили про виплати за голови американських військових”, — передає газета слова джерела.

Про розмову Лаврова і Помпео 13 липня повідомляло МЗС Росії. Однак в повідомленні російського відомства не говорилося про обговорення цієї теми. Афганістан в офіційному повідомленні був згаданий лише в одному реченні. “Розглянуто завдання врегулювання конфліктів в окремих регіонах світу, включаючи ситуації в Афганістані, Лівії та Сирії. Порушено інші актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію в сфері стратегічної стабільності і сирійське врегулювання, а також деякі проблеми двосторонніх відносин”, — коротко описувало зміст розмови російське МЗС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32