ЗМІ: Помпео вимагав у розмові з Лавровим припинити виплачувати талібам нагороду за вбивство солдат США

За даними видання, ця телефонна розмова відбулася 13 липня. Як зазначає газета, це перший відомий випадок, коли адміністрація Білого дому на офіційному рівні звернулася до Росії через повідомлення про “виплати талібам”, про які раніше з посиланням на джерела в спецслужбах писали американські ЗМІ. Це суперечить офіційній позиції Білого дому, який називав подібні повідомлення містифікацією.

“У розмові про ці виплати пан Помпео ясно дав зрозуміти Лаврову, що існує „червона лінія“, і що США різко протестують проти існування такої програми, заявив чиновник, додавши, що держсекретар був в сказі від того, що спецслужби повідомили про виплати за голови американських військових”, — передає газета слова джерела.

Про розмову Лаврова і Помпео 13 липня повідомляло МЗС Росії. Однак в повідомленні російського відомства не говорилося про обговорення цієї теми. Афганістан в офіційному повідомленні був згаданий лише в одному реченні. “Розглянуто завдання врегулювання конфліктів в окремих регіонах світу, включаючи ситуації в Афганістані, Лівії та Сирії. Порушено інші актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію в сфері стратегічної стабільності і сирійське врегулювання, а також деякі проблеми двосторонніх відносин”, — коротко описувало зміст розмови російське МЗС.