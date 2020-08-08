СМИ: Помпео требовал в разговоре с Лавровым прекратить выплачивать талибам награду за убийство солдат США

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95488 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104025 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129878 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109119 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129365 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101733 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102462 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104305 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102011 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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СМИ: Помпео требовал в разговоре с Лавровым прекратить выплачивать талибам награду за убийство солдат США

СМИ: Помпео требовал в разговоре с Лавровым прекратить выплачивать талибам награду за убийство солдат США

Киев  •  УНН

 • 13684 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения талибам за убийства американских военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times, пишет УНН.

По данным издания, этот телефонный разговор состоялся 13 июля. Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о “выплатах талибам”, о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ. Это противоречит официальной позиции Белого дома, называвшего подобные сообщения мистификацией.

“В разговоре об этих выплатах господин Помпео ясно дал понять Лаврову, что существует „красная линия“, и что США резко протестуют против существования такой программы, заявил чиновник, добавив, что госсекретарь был в бешенстве от того, что спецслужбы сообщили о выплатах за головы американских военных”, — передает газета слова источника.

О разговоре Лаврова и Помпео 13 июля сообщал МИД России. Однако в сообщении российского ведомства не говорилось об обсуждении этой темы. Афганистан в официальном сообщении был упомянут лишь в одном предложении. “Рассмотрены задачи урегулирования конфликтов в отдельных регионах мира, включая ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии. Затронуты другие актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности и сирийское урегулирование, а также некоторые проблемы двусторонних отношений”, — вкратце описывал содержание разговора российский МИД.

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