ЗМІ: починаючи від фінального свистка у Хорватії не стихають народні гуляння

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Протягом усієї ночі від останніх секунд півфінальної зустрічі ЧС-2018, яка проходила у Москві, до ранку робочого дня на території усієї Хорватії тривають масові народні гуляння та святкування виходу хорватської національної команди у фінал однієї з головних світових подій. Про це повідомляє УНН з посиланням на хорватські ЗМІ, зокрема Večernji list та хорватських користувачів соцмереж.

Уся Хорватія продовжує святкувати у певній мірі сенсаційний спортивний успіх для невеликої спортивної держави.

Як зазначають кореспонденти місцевого видання Jutarnji List стихійні та масові народні святкування тривають уже багато годин на території усіх населених пунктів Хорватії, наприклад фото надіслали кореспонденти з таких міст як Спліт, Осьєк, Рієка та, звісно ж, у столиці — Загребі.

Місцеві мешканці фактично паралізували автомобільний рух у столиці, вибігши на дороги, трамвайні шляхи, кільцеві розв’язки та мінімально доступні для перебування локації. Основна фан-зона для хорватських вболівальників була розташована на головній площі столиці — Площі бана Єлачіча. Прямий ефір у мережу з центру Загребу вели ряд світових ЗМІ, зокрема британське видання The Guardian, з паралельною трансляцією з Лондона.

Хорватські вболівальники, святкуючи історичне досягнення (яке покращило минулий своєрідний тріумф хорватів на ЧС-1998) — купалися у міських фонтанах, вилазила на стовпи, міський комунальний транспорт. Також варто зазначити, що одразу після перемоги — міські автобуси Загреба замінили номери маршрутів на електро-табло написом “Хорватія — Англія. 2:1”.

Ряд місцевих видань почав публікувати паралелі, що змінилося у Хорватії з часів останнього успіху — у 1998 році. А над самим містом протягом годин стояв шум клаксонів, сирен та будь-яких шумних предметів.

#nosleep #celebration #zagreb #croatia #itsgoinghome #worldcup

Публикация от Zvonimir Lugaric (@zvocksofficial)

Як повідомляв УНН, хорватський вболівальник у Загребі “перетворив” машину на гриль.

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