СМИ: начиная от финального свистка в Хорватии не стихают народные гуляния

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50797 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105650 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127198 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134566 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170417 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153853 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141509 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182227 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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КИЕВ. 12 июля. УНН. На протяжении всей ночи от последних секунд полуфинальной встрече ЧМ-2018, которая проходила в Москве, до утра рабочего дня на территории всей Хорватии продолжаются массовые народные гуляния и празднования выхода хорватской национальной команды в финал одного из главных мировых событий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на хорватские СМИ, в частности Večernji list и хорватских пользователей соцсетей.

Вся Хорватия продолжает праздновать в определенной степени сенсационный спортивный успех для небольшой спортивной державы.

Как отмечают корреспонденты местного издания Jutarnji List стихийные и массовые народные празднования продолжаются уже много часов на территории всех населенных пунктов Хорватии, например фото прислали корреспонденты из таких городов как Сплит, Осьек, Риека и, конечно же, в столице — Загребе.

Местные жители фактически парализовали автомобильное движение в столице, выбежав на дороги, трамвайные пути, кольцевые развязки и минимально доступные для пребывания локации. Основная фан-зона для хорватских болельщиков была расположена на главной площади столицы — Площади бана Елачича. Прямой эфир в сеть из центра Загреба вели ряд мировых СМИ, в частности британское издание The Guardian, с параллельной трансляцией из Лондона.

Хорватские болельщики, празднуя историческое достижение (которое улучшило прошлый своеобразный триумф хорватов на ЧМ-1998) — купались в городских фонтанах, вылезала на столбы, городской коммунальный транспорт. Также стоит отметить, что сразу после победы — городские автобусы Загреба заменили номера маршрутов на электро-табло надписью “Хорватия — Англия. 2:1”.

Ряд местных изданий начал публиковать параллели, что изменилось в Хорватии со времен последнего успеха — в 1998 году. А над самим городом в течение часов стоял шум клаксонов, сирен и любых шумных предметов.

#nosleep #celebration #zagreb #croatia #itsgoinghome #worldcup

Публикация от Zvonimir Lugaric (@zvocksofficial)

Как сообщал УНН, хорватский болельщик в Загребе “превратил” машину на гриль.

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