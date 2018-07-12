СМИ: начиная от финального свистка в Хорватии не стихают народные гуляния
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На протяжении всей ночи от последних секунд полуфинальной встрече ЧМ-2018, которая проходила в Москве, до утра рабочего дня на территории всей Хорватии продолжаются массовые народные гуляния и празднования выхода хорватской национальной команды в финал одного из главных мировых событий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на хорватские СМИ, в частности Večernji list и хорватских пользователей соцсетей.
Вся Хорватия продолжает праздновать в определенной степени сенсационный спортивный успех для небольшой спортивной державы.
Как отмечают корреспонденты местного издания Jutarnji List стихийные и массовые народные празднования продолжаются уже много часов на территории всех населенных пунктов Хорватии, например фото прислали корреспонденты из таких городов как Сплит, Осьек, Риека и, конечно же, в столице — Загребе.
Местные жители фактически парализовали автомобильное движение в столице, выбежав на дороги, трамвайные пути, кольцевые развязки и минимально доступные для пребывания локации. Основная фан-зона для хорватских болельщиков была расположена на главной площади столицы — Площади бана Елачича. Прямой эфир в сеть из центра Загреба вели ряд мировых СМИ, в частности британское издание The Guardian, с параллельной трансляцией из Лондона.
Хорватские болельщики, празднуя историческое достижение (которое улучшило прошлый своеобразный триумф хорватов на ЧМ-1998) — купались в городских фонтанах, вылезала на столбы, городской коммунальный транспорт. Также стоит отметить, что сразу после победы — городские автобусы Загреба заменили номера маршрутов на электро-табло надписью “Хорватия — Англия. 2:1”.
Ряд местных изданий начал публиковать параллели, что изменилось в Хорватии со времен последнего успеха — в 1998 году. А над самим городом в течение часов стоял шум клаксонов, сирен и любых шумных предметов.
Как сообщал УНН, хорватский болельщик в Загребе “превратил” машину на гриль.