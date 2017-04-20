ЗМІ: план втручання у вибори в США був розроблений в контрольованому В.Путіним центрі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Аналітичний центр уряду Російської Федерації, який контролюється Володимиром Путіним, розробив план втручання в президентські вибори в США в 2016 році, щоб підіграти Дональду Трампу. Про це повідомили три діючих і чотири колишніх чиновника США, передає УНН з посиланням на Reuters.
Співробітники розвідки США після виборів отримали документи, які були підготовлені на базі Російського інституту стратегічних досліджень, очолюваного відставними високопоставленими російськими чиновниками зовнішньої розвідки.
Перший документ був підготовлений у червні 2016 року, згідно йому пропонувалося запустити в соцмережах і підконтрольних уряду РФ міжнародних ЗМІ кампанію, яка повинна була спонукати американських виборців голосувати за кандидата з більш м’якою політикою щодо Росії.
У жовтні був розроблений ще один документ, в якому передбачалося, що на виборах переможе кандидат від демократів Хілларі Клінтон, і пропонувалося замість кампанії в підтримку республіканця Дональда Трампа сконцентруватися на повідомленнях про можливі підтасовування на виборах і дискредитації Х.Клінтон.
Агенство повідомляє, що обидва документи не були адресовані конкретним людям або відомствам і поширювалися “на вищих рівнях” російської влади.
“Путін все це час переслідував таку мету і саме він попросив інститут розробити “дорожню карту”, — сказав агентству колишній співробітник розвідувальних служб США.