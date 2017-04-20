СМИ: план вмешательства в выборы в США был разработан в контролируемом В.Путиным центре
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Аналитический центр правительства Российской Федерации, который контролируется Владимиром Путиным, разработал план вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, чтобы подыграть Дональду Трампу. Об этом сообщили три действующих и четыре бывших чиновника США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сотрудники разведки США после выборов получили документы, которые были подготовлены на базе Российского института стратегических исследований, возглавляемого отставными высокопоставленными российскими чиновниками внешней разведки.
Первый документ был подготовлен в июне 2016 года, согласно ему предлагалось запустить в соцсетях и подконтрольных правительству РФ международных СМИ кампанию, которая должна была побудить американских избирателей голосовать за кандидата с более мягкой политикой в отношении России.
В октябре был разработан еще один документ, в котором предполагалось, что на выборах победит кандидат от демократов Хиллари Клинтон, и предлагалось вместо кампании в поддержку республиканца Дональда Трампа сконцентрироваться на сообщениях о возможных подтасовок на выборах и дискредитации Х.Клинтон.
Агентство сообщает, что оба документы не были адресованы конкретным людям или ведомствам и распространялись “на высших уровнях” российской власти.
“Путин все это время преследовал такую цель и именно он попросил институт разработать дорожную карту”, — сказал агентству бывший сотрудник разведывательных служб США.