СМИ: план вмешательства в выборы в США был разработан в контролируемом В.Путиным центре

Сотрудники разведки США после выборов получили документы, которые были подготовлены на базе Российского института стратегических исследований, возглавляемого отставными высокопоставленными российскими чиновниками внешней разведки.

Первый документ был подготовлен в июне 2016 года, согласно ему предлагалось запустить в соцсетях и подконтрольных правительству РФ международных СМИ кампанию, которая должна была побудить американских избирателей голосовать за кандидата с более мягкой политикой в ​​отношении России.

В октябре был разработан еще один документ, в котором предполагалось, что на выборах победит кандидат от демократов Хиллари Клинтон, и предлагалось вместо кампании в поддержку республиканца Дональда Трампа сконцентрироваться на сообщениях о возможных подтасовок на выборах и дискредитации Х.Клинтон.

Агентство сообщает, что оба документы не были адресованы конкретным людям или ведомствам и распространялись “на высших уровнях” российской власти.

“Путин все это время преследовал такую ​​цель и именно он попросил институт разработать дорожную карту”, — сказал агентству бывший сотрудник разведывательных служб США.