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ЗМІ оприлюднили нові фото ймовірного смертника з метро Санкт-Петербурга

ЗМІ оприлюднили нові фото ймовірного смертника з метро Санкт-Петербурга

Київ • УНН

 • 12493 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У соціальних мережах знайшли нові фотографії ймовірного смертника, який влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга у понеділок. Фото оприлюднило російське видання "Газета.Ru", передає УНН.

Як зазначило видання, джерело в правоохоронних органах підтвердило, що на фото саме 22-річний уродженець киргизького міста Ош Акбаржон Джалілов.

Джерело також повідомило, що підозрюваний, за словами знайомих, ще в 2015 році працював кухарем в петербурзькому суші-барі, а потім зник з поля зору колег. Один з них "чув, що Акбаржон поїхав до Кореї".

Джерело в правоохоронних органах додало, що А.Джалілов хоча і народився в Киргизстані, судячи з усього, етнічний узбек. За його словами, місто Ош - місце компактного проживання узбеків в цій країні.

Відзначається, що, судячи з фотографій і встановленого кола спілкування, А.Джалілов цікавився ісламом і мав в своєму оточенні релігійних знайомих.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

В результаті вибуху, за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.

На станції петербурзького метро "Площа Повстання" був виявлений і знешкоджений підозрілий предмет, який виявився  саморобним вибуховим пристроєм, начиненим вражаючими елементами і готовим до застосування.

У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур.

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