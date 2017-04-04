СМИ обнародовали новые фото предполагаемого смертника с метро Санкт-Петербурга

Как отметило издание, источник в правоохранительных органах подтвердил, что на фото именно 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов.

Источник также сообщил, что подозреваемый, по словам знакомых, еще в 2015 году работал поваром в петербургском суши-баре, а затем исчез из поля зрения коллег. Один из них "слышал, что Акбаржон поехал в Корею".

Источник в правоохранительных органах добавил, что А.Джалилов хотя и родился в Кыргизии, судя по всему, этнический узбек. По его словам, город Ош - место компактного проживания узбеков в этой стране.

Отмечается, что, судя по фотографиям и установленному кругу общения, А.Джалилов интересовался исламом и в его окружении были религиозные знакомые.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

На станции петербургского метро "Площадь Восстания" был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению.

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.