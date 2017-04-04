СМИ обнародовали новые фото предполагаемого смертника с метро Санкт-Петербурга

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101626 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117060 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175917 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128803 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124120 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116770 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107482 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103896 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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СМИ обнародовали новые фото предполагаемого смертника с метро Санкт-Петербурга

СМИ обнародовали новые фото предполагаемого смертника с метро Санкт-Петербурга

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В социальных сетях нашли новые фотографии предполагаемого смертника, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга в понедельник. Фото обнародовало российское издание "Газета.Ru", передает УНН.

Как отметило издание, источник в правоохранительных органах подтвердил, что на фото именно 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов.

Источник также сообщил, что подозреваемый, по словам знакомых, еще в 2015 году работал поваром в петербургском суши-баре, а затем исчез из поля зрения коллег. Один из них "слышал, что Акбаржон поехал в Корею".

Источник в правоохранительных органах добавил, что А.Джалилов хотя и родился в Кыргизии, судя по всему, этнический узбек. По его словам, город Ош - место компактного проживания узбеков в этой стране.

Отмечается, что, судя по фотографиям и установленному кругу общения, А.Джалилов интересовался исламом и в его окружении были религиозные знакомые.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

На станции петербургского метро "Площадь Восстания" был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению.

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.

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