ЗМІ назвали найкращий аеропорт Сполучених Штатів

ukru
Ексклюзив
12:16 • 30901 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 75432 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 82746 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 74454 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 99088 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 107496 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 68821 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80982 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 146218 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224728 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 144793 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 138769 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 116214 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 103293 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 94190 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 75432 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 107496 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 146218 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 494878 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 574922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 40718 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 48923 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187424 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 182921 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182187 перегляди
Актуальне
ЗМІ назвали найкращий аеропорт Сполучених Штатів

ЗМІ назвали найкращий аеропорт Сполучених Штатів

Київ • УНН

 • 11563 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний аеропорт Денвера (штат Колорадо) визнано найкращим в США за версією газети The Wall Street Journal. Про це свідчить відповідний рейтинг, вперше складений виданням і опублікований в середу на її сайті, передає УНН.

Всього до переліку увійшло 20 американських аеропортів. Як повідомило видання, при складанні рейтингу враховувалися декілька факторів, ключовими з яких були надійність та зручність. Також оцінювалися такі показники, як середній час очікування пасажирів під час перевірок безпеки, дані щодо затримок вильотів рейсів, кількість обслуговуваних авіаліній, вартість послуг таксі. Крім того, редактори взяли до уваги результати опитування майже 5 тисяч читачів газети.

Лідером списку став міжнародний аеропорт Денвера, що обслуговує понад 60 млн пасажирів на рік. На другому місці розташувався міжнародний аеропорт Орландо (штат Флорида). У першій п’ятірці за ними слідують повітряні гавані в Фініксі (штат Арізона), Атланті (штат Джорджія) і Далласі (штат Техас).

Останні місця рейтингу зайняли два нью-йоркських аеропорти — Ла-Гуардіа і імені Джона Кеннеді, а також аеропорт в Ньюарку, розташованому в сусідньому штаті Нью-Джерсі.

Нагадуємо, у Нью-Йорку запланували провести модернізацію аеропорту імені Кеннеді за 13 млрд доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17