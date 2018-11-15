ЗМІ назвали найкращий аеропорт Сполучених Штатів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний аеропорт Денвера (штат Колорадо) визнано найкращим в США за версією газети The Wall Street Journal. Про це свідчить відповідний рейтинг, вперше складений виданням і опублікований в середу на її сайті, передає УНН.
Всього до переліку увійшло 20 американських аеропортів. Як повідомило видання, при складанні рейтингу враховувалися декілька факторів, ключовими з яких були надійність та зручність. Також оцінювалися такі показники, як середній час очікування пасажирів під час перевірок безпеки, дані щодо затримок вильотів рейсів, кількість обслуговуваних авіаліній, вартість послуг таксі. Крім того, редактори взяли до уваги результати опитування майже 5 тисяч читачів газети.
Лідером списку став міжнародний аеропорт Денвера, що обслуговує понад 60 млн пасажирів на рік. На другому місці розташувався міжнародний аеропорт Орландо (штат Флорида). У першій п’ятірці за ними слідують повітряні гавані в Фініксі (штат Арізона), Атланті (штат Джорджія) і Далласі (штат Техас).
Останні місця рейтингу зайняли два нью-йоркських аеропорти — Ла-Гуардіа і імені Джона Кеннеді, а також аеропорт в Ньюарку, розташованому в сусідньому штаті Нью-Джерсі.
Нагадуємо, у Нью-Йорку запланували провести модернізацію аеропорту імені Кеннеді за 13 млрд доларів.