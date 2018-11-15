СМИ назвали лучший аэропорт Соединенных Штатов

Всего в перечень вошло 20 американских аэропортов. Как сообщило издание, при составлении рейтинга учитывались несколько факторов, ключевыми из которых были надежность и удобство. Также оценивались такие показатели, как среднее время ожидания пассажиров при проверках безопасности, данные по задержкам вылетов рейсов, количество обслуживаемых авиалиний, стоимость услуг такси. Кроме того, редакторы приняли во внимание результаты опроса почти 5 тысяч читателей газеты.

Лидером списка стал международный аэропорт Денвера, обслуживающий более 60 млн пассажиров в год. На втором месте расположился международный аэропорт Орландо (штат Флорида). В первой пятерке за ними следуют воздушные гавани в Финиксе (штат Аризона), Атланте (штат Джорджия) и Далласе (штат Техас).

Последние места рейтинга заняли два нью-йоркских аэропорта — Ла-Гуардиа и имени Джона Кеннеди, а также аэропорт в Ньюарке, расположенном в соседнем штате Нью-Джерси.

Напоминаем, в Нью-Йорке собрались провести модернизацию аэропорта имени Кеннеди за 13 млрд долларов.