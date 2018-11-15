СМИ назвали лучший аэропорт Соединенных Штатов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106589 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113291 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150768 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145197 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136803 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128378 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171677 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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СМИ назвали лучший аэропорт Соединенных Штатов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международный аэропорт Денвера (штат Колорадо) признан лучшим в США по версии газеты The Wall Street Journal. Об этом свидетельствует соответствующий рейтинг, впервые составленный изданием и опубликованный в среду на ее сайте, передает УНН.

Всего в перечень вошло 20 американских аэропортов. Как сообщило издание, при составлении рейтинга учитывались несколько факторов, ключевыми из которых были надежность и удобство. Также оценивались такие показатели, как среднее время ожидания пассажиров при проверках безопасности, данные по задержкам вылетов рейсов, количество обслуживаемых авиалиний, стоимость услуг такси. Кроме того, редакторы приняли во внимание результаты опроса почти 5 тысяч читателей газеты.

Лидером списка стал международный аэропорт Денвера, обслуживающий более 60 млн пассажиров в год. На втором месте расположился международный аэропорт Орландо (штат Флорида). В первой пятерке за ними следуют воздушные гавани в Финиксе (штат Аризона), Атланте (штат Джорджия) и Далласе (штат Техас).

Последние места рейтинга заняли два нью-йоркских аэропорта — Ла-Гуардиа и имени Джона Кеннеди, а также аэропорт в Ньюарке, расположенном в соседнем штате Нью-Джерси.

Напоминаем, в Нью-Йорке собрались провести модернизацию аэропорта имени Кеннеди за 13 млрд долларов.

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