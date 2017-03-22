ЗМІ назвали ім’я лондонського терориста
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Підозрюваного у скоєнні теракту у Лондоні звуть Абу Іззадін, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
За даними видання, чоловік на ім’я Абу Іззадін “відбув термін у в’язниці за терористичну діяльність”.
"Іззадін, давно відомий владі через свої зв'язки з тероризмом, провів деякий час у в'язниці за збір коштів, підбурювання і прославляння тероризму", - пише газета Independent..
У той же час американський телеканал ABC з посиланням на адвоката А.Іззадіна стверджуює, що той ще перебуває у в'язниці.
Нагадаємо, за останніми даними поліції, внаслідок атак в центрі Лондону біля будівлі парламенту та на Вестмінстерському мості збільшилась до чотирьох осіб, а також повідомляється про щонайменше двадцятьох поранених.
Нагадаємо, серед поранених в центрі Лондона на Вестмінстерському мосту внаслідок наїзду авто були двоє школярів з Франції, які приїхали вихідними в Лондон.
Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.