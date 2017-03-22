СМИ назвали имя лондонского террориста

По данным издания, мужчина по имени Абу Иззаддин "отбыл срок в тюрьме за террористическую деятельность".

"Иззаддин, давно известный власти из-за своих связей с терроризмом, провел некоторое время в тюрьме за сбор средств, подстрекательство и прославление терроризма", - пишет газета Independent.

В то же время американский телеканал ABC со ссылкой на адвоката А.Иззадина утверждает, что он еще находится в тюрьме.

Напомним, по последним данным полиции, в результате атак в центре Лондона у здания парламента и на Вестминстерском мосту количество жертв увеличилось до четырех человек, а также сообщается о по меньшей мере двадцати раненых.

Напомним, среди раненых в центре Лондона на Вестминстерском мосту в результате наезда авто были двое школьников из Франции, которые приехали на выходные в Лондон.

Как сообщал УНН, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.