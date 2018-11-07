ЗМІ: на виборчій дільниці в Бостоні виявили підозрілий пакет
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Підозрілий пакет знайшли у вівторок на виборчій дільниці в Бостоні (штат Массачусетс). Поліція викликана на місце, повідомив місцевий телеканал WHDH, передає УНН.
За його даними, вміст пакета не відомо. Його вивчає команда саперів. Але за попередніми даними — загрози вибуху немає.
Фінал нинішньої виборчої кампанії ознаменувався серією злочинів. За два тижні до виборів був заарештований житель Майамі Сізар Сейак за звинуваченням у відправці більше 10 посилок з саморобними вибуховими пристроями екс-президенту Бараку Обамі, колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон, фінансисту Джорджу Соросу, екс-директору ЦРУ Джону Бреннану, а також декільком іншим діячам, які відомі своєю критикою щодо президента Дональда Трампа.
Суд в Нью-Йорку у вівторок залишив Сейака під вартою до початку судового процесу.
Як повідомляв УНН, слідчі вивчили повідомлення в Twitter підозрюваного у відправці поштою саморобних вибухових пристроїв Сізара Сейака і знайшли в них такі ж помилки, які були допущені при написанні імен адресатів зазначених посилок.