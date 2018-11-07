СМИ: на избирательном участке в Бостоне обнаружили подозрительный пакет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Подозрительный пакет нашли во вторник на избирательном участке в Бостоне (штат Массачусетс). Полиция вызвана на место, сообщил местный телеканал WHDH, передает УНН.
По его данным, содержимое пакета не известно. Его изучает команда саперов. Но по предварительным данным — угрозы взрыва нету.
Финал нынешней избирательной кампании ознаменовался серией преступлений. За две недели до выборов был арестован житель Майами Сизар Сэйак по обвинению в отправке более 10 посылок с самодельными взрывными устройствами экс-президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, финансисту Джорджу Соросу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, а также нескольким другим деятелям, которые известны своей критикой в отношении президента Дональда Трампа.
Суд в Нью-Йорке во вторник оставил Сэйака под стражей до начала судебного процесса.
Как сообщал УНН, следователи изучили сообщения в Twitter подозреваемого в отправке по почте самодельных взрывных устройств Сизара Сейака и нашли в них такие же ошибки, которые были допущены при написании имен адресатов указанных посылок.