СМИ: на избирательном участке в Бостоне обнаружили подозрительный пакет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108155 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116022 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154328 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147738 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138038 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128969 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173579 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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СМИ: на избирательном участке в Бостоне обнаружили подозрительный пакет

СМИ: на избирательном участке в Бостоне обнаружили подозрительный пакет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Подозрительный пакет нашли во вторник на избирательном участке в Бостоне (штат Массачусетс). Полиция вызвана на место, сообщил местный телеканал WHDH, передает УНН.

По его данным, содержимое пакета не известно. Его изучает команда саперов. Но по предварительным данным — угрозы взрыва нету.

Финал нынешней избирательной кампании ознаменовался серией преступлений. За две недели до выборов был арестован житель Майами Сизар Сэйак по обвинению в отправке более 10 посылок с самодельными взрывными устройствами экс-президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, финансисту Джорджу Соросу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, а также нескольким другим деятелям, которые известны своей критикой в отношении президента Дональда Трампа.

Суд в Нью-Йорке во вторник оставил Сэйака под стражей до начала судебного процесса.

Как сообщал УНН, следователи изучили сообщения в Twitter подозреваемого в отправке по почте самодельных взрывных устройств Сизара Сейака и нашли в них такие же ошибки, которые были допущены при написании имен адресатов указанных посылок.

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