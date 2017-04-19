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ЗМІ: на місці аварії судна в Чорному морі знайшли тіла трьох загиблих

ЗМІ: на місці аварії судна в Чорному морі знайшли тіла трьох загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Тіла трьох загиблих моряків знайшли в районі аварії суховантажу "Герої Арсеналу" в Керченській протоці у Чорному морі, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"На борт рятувального судна підняті тіла двох загиблих, поблизу судна виявлено ще тіло одного загиблого", - повідомило виданню джерело у рятувальній службі.

Повідомляється, що виявлення двох тіл підтвердили в управлінні МНС РФ в анексованому Криму. У відомстві зазначили, що на загиблих були рятувальні жилети.

На місці події працюють 139 рятувальників, туди спрямовані водолази і підводний апарат "Фалькон". Пошукам заважає погана погода - високі хвилі і сильний вітер.

Крім того, місце НП забруднено нафтопродуктами - за попередніми даними, суховантаж перевозив 19 тонн дизельного палива і понад півтори тонни моторного масла. Для запобігання подальшого забруднення Чорного моря там поставлять бонові загородження.

Як повідомляв УНН, тіла двох загиблих внаслідок аварії у Чорному морі суховантажу “Герої Арсеналу” моряків підняли на поверхню

Також нагадаємо, в акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки затонуло вантажне судно "Герої Арсеналу", на борту якого, за попередніми даними, перебувало 12 людей.

 

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