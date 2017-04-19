СМИ: на месте аварии судна в Черном море нашли тела трех погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Тела трех погибших моряков нашли в районе аварии сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе в Черном море, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, около судна обнаружено еще тело одного погибшего", - сообщил изданию источник в спасательной службе.
Сообщается, что обнаружение двух тел подтвердили в управлении МЧС РФ в аннексированном Крыму. В ведомстве отметили, что на погибших были спасательные жилеты.
На месте происшествия работают 139 спасателей, туда направлены водолазы и подводный аппарат "Фалькон". Поискам мешает плохая погода - высокие волны и сильный ветер.
Кроме того, место ЧП загрязнено нефтепродуктами - по предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.
Как сообщал УНН, тела двух погибших в результате аварии в Черном море сухогруза "Герои Арсенала" моряков подняли на поверхность.
Также напомним, в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.