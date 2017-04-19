СМИ: на месте аварии судна в Черном море нашли тела трех погибших

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102132 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156063 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116308 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116383 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112481 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104212 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107054 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
СМИ: на месте аварии судна в Черном море нашли тела трех погибших

СМИ: на месте аварии судна в Черном море нашли тела трех погибших

Киев  •  УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Тела трех погибших моряков нашли в районе аварии сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе в Черном море, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, около судна обнаружено еще тело одного погибшего", - сообщил изданию источник в спасательной службе.

Сообщается, что обнаружение двух тел подтвердили в управлении МЧС РФ в аннексированном Крыму. В ведомстве отметили, что на погибших были спасательные жилеты.

На месте происшествия работают 139 спасателей, туда направлены водолазы и подводный аппарат "Фалькон". Поискам мешает плохая погода - высокие волны и сильный ветер.

Кроме того, место ЧП загрязнено нефтепродуктами - по предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.

Как сообщал УНН, тела двух погибших в результате аварии в Черном море сухогруза "Герои Арсенала" моряков подняли на поверхность.

Также напомним, в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.

Украинские Национальные Новости

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