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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 31241 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗМІ: міністри закордонних справ ЄС обговорюють ініціативу зустрітися у Києві найближчим часом

ЗМІ: міністри закордонних справ ЄС обговорюють ініціативу зустрітися у Києві найближчим часом

Київ • УНН

 • 124870 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністри закордонних справ ЄС обговорили можливість проведення найближчим часом у Києві  засідання Ради Євросоюзу на рівні глав МЗС. Про це написав у своєму Twitter журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, повідомляє УНН.

Цитата

"Одне з питань, яке обговорюють міністри закордонних справ ЄС, — провести найближчим часом у Києві хоча б неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ", - написав журналіст.

Деталі

Глави МЗС 27 країн-членів ЄС сьогодні у Брюсселі обговорили ситуацію зі стягуванням російських військ до українських кордонів. У зустрічі брав участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ідею провести у Києві засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ було анонсовано ще наприкінці минулого року, тоді вона знайшла позитивний відгук серед партнерів України.

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