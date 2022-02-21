ЗМІ: міністри закордонних справ ЄС обговорюють ініціативу зустрітися у Києві найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністри закордонних справ ЄС обговорили можливість проведення найближчим часом у Києві засідання Ради Євросоюзу на рівні глав МЗС. Про це написав у своєму Twitter журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, повідомляє УНН.
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"Одне з питань, яке обговорюють міністри закордонних справ ЄС, — провести найближчим часом у Києві хоча б неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ", - написав журналіст.
Деталі
Глави МЗС 27 країн-членів ЄС сьогодні у Брюсселі обговорили ситуацію зі стягуванням російських військ до українських кордонів. У зустрічі брав участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Ідею провести у Києві засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ було анонсовано ще наприкінці минулого року, тоді вона знайшла позитивний відгук серед партнерів України.