Сегодня Кулеба отправится в Брюссель на встречу с главами МИД стран-членов ЕС

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“Министры иностранных дел обсудят последние события и проведут дискуссию о ситуации с безопасностью в Европе. Попытки России воссоздать разделительные линии на европейском континенте подрывают основные принципы, на которых строится европейская безопасность, и подтверждается полная и непоколебимая поддержка Украины”, — заявили в Совете ЕС.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. Владимир Путин и Джо Байден согласились.