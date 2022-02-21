Сьогодні Кулеба відправиться до Брюсселя на зустріч з главами МЗС країн-членів ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Глави МЗС 27 країн-членів ЄС разом з Дмитром Кулебою обговорять ситуацію зі стягуванням російських військ до українських кордонів. Зустріч відбудеться сьогодні, 21 лютого, в Брюсселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.
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“Міністри закордонних справ обговорять останні події і проведуть дискусію про ситуацію з безпекою в Європі. Спроби Росії відтворити розділові лінії на європейському континенті підривають основні принципи, на яких будується європейська безпека, і підтверджується повна і непохитна підтримка України”, — заявили в Раді ЄС.
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