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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 81 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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Сьогодні Кулеба відправиться до Брюсселя на зустріч з главами МЗС країн-членів ЄС

Сьогодні Кулеба відправиться до Брюсселя на зустріч з главами МЗС країн-членів ЄС

Київ • УНН

 • 121977 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Глави МЗС 27 країн-членів ЄС разом з Дмитром Кулебою обговорять ситуацію зі стягуванням російських військ до українських кордонів. Зустріч відбудеться сьогодні, 21 лютого, в Брюсселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

Цитата

“Міністри закордонних справ обговорять останні події і проведуть дискусію про ситуацію з безпекою в Європі. Спроби Росії відтворити розділові лінії на європейському континенті підривають основні принципи, на яких будується європейська безпека, і підтверджується повна і непохитна підтримка України”, — заявили в Раді ЄС.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести саміт між президентами Росії та США. Володимир Путін та Джо Байден погодилися.

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