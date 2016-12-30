ЗМІ: М.Шульц відмовився від боротьби за посаду канцлера Німеччини

Як зазначається, М.Шульц ще до Різдва дав зрозуміти своїм однопартійцям, що вони можуть не розраховувати на його кандидатуру, повідомили інформовані джерела Der Spiegel.

Вказано, що багато членів СДПН сподівалися на те, що М.Шульц публічно оголосить про намір домагатися посади федерального канцлера і тим самим змусить голови СДПН Зігмара Габріеля виконати обіцянку про проведення первинних виборів всередині партії для вирішення питання про те, хто стане кандидатом від соціал-демократів на посаду очільника уряду ФРН. На думку спостерігачів, на праймеріз у М.Шульца були всі шанси випередити З.Габріеля.

За даними видання, М.Шульц, який не приховував бажання стати канцлером ФРН, однак, вирішив не змагатися з З.Габріелем, з яким його пов'язує давня дружба. Їхні стосунки і так вже постраждали в останні місяці через постійні дебатів в СДПН з приводу кандидатури на пост канцлера, пише видання.

Офіційно СДПН оголосить ім'я свого кандидата на посаду канцлера в кінці січня. Навіть якщо З.Габріель зараз залишається єдиним претендентом на посаду очільника уряду ФРН від партії, це аж ніяк не є стовідсотковою гарантією того, що саме він стане кандидатом від СДПН, відзначає видання. Вибори в німецький бундестаг відбудуться восени 2017 року.