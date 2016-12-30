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СМИ: М.Шульц отказался от борьбы за пост канцлера Германии

СМИ: М.Шульц отказался от борьбы за пост канцлера Германии

Киев • УНН

 • 6715 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Немецкий социал-демократический политик Мартин Шульц, который сейчас занимает должность председателя Европарламента, отказался от борьбы за пост федерального канцлера от СДПГ, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, М.Шульц еще до Рождества дал понять своим однопартийцам, что они могут не рассчитывать на его кандидатуру, сообщили информированные источники Der Spiegel.

Указано, что многие члены СДПГ надеялись на то, что М.Шульц публично объявит о намерении добиваться должности федерального канцлера и тем самым заставит председателя СДПГ Зигмара Габриэля выполнить обещание о проведении первичных выборов внутри партии для решения вопроса о том, кто станет кандидатом от социал демократов на пост главы правительства ФРГ. По мнению наблюдателей, на праймериз у М.Шульца были все шансы опередить З.Габриеля.

По данным издания, М.Шульц, не скрывал желания стать канцлером ФРГ, однако, решил не соревноваться с З.Габриелем, с которым его связывает давняя дружба. Их отношения и так уже пострадали в последние месяцы из-за постоянных дебатов в СДПГ по поводу кандидатуры на пост канцлера, пишет издание.

Официально СДПГ объявит имя своего кандидата на пост канцлера в конце января. Даже если З.Габриель сейчас остается единственным претендентом на пост главы правительства ФРГ от партии, это отнюдь не является стопроцентной гарантией того, что именно он станет кандидатом от СДПГ, отмечает издание. Выборы в немецкий бундестаг состоятся осенью 2017 года.

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