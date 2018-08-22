ЗМІ: Конгрес може ввести нові санкції проти Росії після проміжних виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Лідер республіканської більшості в Сенаті Конгресу США Мітч Макконнелл заявив, що нові санкції Конгресу США проти Росії, швидше за все, будуть розглянуті в жовтні або в листопаді, після проміжних виборів. Його слова наводить видання The Hill, повідомляє УНН.
За його даними, сенатор зазначив, що розгляд нових санкцій — в пріоритеті Конгресу, але на їх обговорення та прийняття може не вистачити часу. Він вважає, що шанси на те, що Конгрес введе нові санкції щодо Росії у вересні, вкрай малі.
“Вересень вже досить завантажений. Я особисто дуже зацікавлений в законопроекті про санкції проти РФ”, — заявив він. “Сподіваюся, що дві партії зможуть виробити щось, що ми зможемо прийняти”, — сказав сенатор. Макконнелл також зазначив, що прийняття подібного законопроекту може бути “перенесено на жовтень або на час після проміжних виборів 6 листопада”.
Як повідомляв УНН, лідер республіканської більшості, сенатор від Кентуккі Мітч Макконнелл заявив, що шанси на введення нових санкцій з боку американського конгресу щодо Росії у вересні вкрай малі.